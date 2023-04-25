Армія рф на Донбасі почала застосовувати нову тактику. Фото: defence-ua

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Російська авіація та дрони-камікадзе ворога почали діяти за новою тактикою на Донбасі.

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Окупанти намагаються виявити системи української протиповітряної оборони завдати ударів по них. Для цієї мети командування рф почало застосовувати більше бойової авіації. Про це керівник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський 25 квітня заявив в ефірі телемарафону.

Раніше, за його словами, були нальоти окремих літаків, але 24 квітня противник змінив тактику й працює командно. Два літаки виманювали українську ППО, а третій завдавав удару.

Щодо дронів-камікадзе, то рашисти комбінують ці види озброєння. Вчора вдень окупанти вперше застосували безпілотники «Шахед», які вдало збили українські захисники. Після цього з’явилися БПЛА «Ланцет».

Це також стратегія, щоб виявити точки протиповітряної оборони, а потім завдати удар «ланцетами», — зазначив Дмитрашківський.

Також російська армія значно збільшила кількість артилерійських ударів. У понеділок та сьогодні позиції Сил оборони були 500 разів атаковані артсистемами ворога. Подібна активність окупантів спостерігалася у лютому.

Нагадаємо, генерал Олександр Сирський повідомив, що командири окупантів у Бахмуті використовують смартфони зі спеціальним програмним забезпеченням AlpineQuest GPS, де є координати позицій підрозділів ЗСУ.