Зрадник Кулініч очолив управління СБУ без спецперевірки — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n182440-zradnyk-kulinich-ocholyv-upravlinnya-sbu-bez-specperevirky-zmi.html

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Підозрюваний у держзраді Олег Кулініч поновився на військовій службі й очолив управління СБУ в АР Крим у 2020 році без проходження спецперевірки.

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Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на джерела. Видання при цьому посилається на відсутність у реєстрі декларації Кулініча як кандидата на посаду. Спецперевірку, імовірно, було оформлено постфактум.

На думку журналістів-розслідувачів, допомогти Кулінічу отримати місце фаворита тодішнього очільника СБУ Івана Баканова і поблажливість Банкової могли два факти.

Позов екснародного депутата та агента російських спецслужб Андрія Деркача в ОАСК щодо парламентської коаліції, який дозволив президентові Володимиру Зеленському оголосити позачергові вибори та завести в Раду свою монобільшість. Поїздка Баканова до США у квітні 2019 року, яку забезпечувала лобістська компанія, а її видатки могли оплатити ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович, екс-віцепрем'єр Сергій Арбузов і ще один топвтікач із близького оточення Януковича.

За словами наших співрозмовників в СБУ, є й третя обставина: Кулініча привів до Баканова Деркач, а підґрунтям для зближення стала набожність екс-голови спецслужби — вірянина УПЦ (МП), поборником особливого статусу якої в Україні є Деркач.

Призначення Кулініча керівником кримського ГУ СБУ також виглядало як зухвалий виклик США, вважає головна редакторка Центру журналістських розслідувань Валентина Самар.

У вересні 2020 року США застосували щодо Андрія Деркача санкції за спроби втручання в президентські вибори й прямо назвали його агентом рф, пов’язаним із російською розвідкою понад десять років.

Буквально за місяць Баканов отримав схвалення президента Зеленського на призначення Кулініча.

Нагадаємо, Сівкович та Кулініч взяли на себе забезпечення розвідувально-підривної діяльності проти України: передавали ФСБ відомості, що становлять державну таємницю, впливали на кадрові призначення та управлінські рішення до СБУ.

Одним з таких, стало призначення Андрія Наумова, який також підозрюється у державній зраді, начальником Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

За даними слідства, Кулініч заздалегідь знав про плани збройних сил рф здійснити напад з тимчасово окупованої території АР Крим на материкову частину України, але умисно приховав цю надважливу інформацію від керівництва і заборонив відправляти будь-яку документацію з цього приводу до центрального апарату СБУ.