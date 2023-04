Колаборант з Херсона Сальдо зареєстрував компанію у Британії - The Guardian

Володимир Сальдо — маріонетк кремля, якого російські загарбники поставили керувати тимчасово окупованою частиною Херсонської області, зареєстрував зернову компанію у Великій Британії.

Як повідомляє видання The Guardian, фірму Сальдо Grainholding Ltd виявили у Лондоні. Її зареєстрували у листопаді 2022 року вже після потрапляння Сальдо у санкційний список Британії. Grainholding Ltd займається торгівлею сільгосппродукції. Сальдо належить половина фірми. Статутний капітал — один мільйон фунтів.

У червні 2022 року уряд заморозив усі активи Сальдо у Великій Британії та заборонив йому в’їзд до країни. Британська влада звинувачує його у «просуванні політики та дій, які дестабілізують Україну, підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України. Проте з листопада він значиться як власник британської компанії з адресою в районі Хаттон-Гарден у центрі Лондона, — пише The Guardian.

Компанію Grainholding Ltd., яка начебто займається вирощуванням і торгівлею зерном.

Власником другої половини і комерційним директором вказано громадянина України Григорія Смітюка.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора оголосив Сальдо підозру в скоєнні державної зради. Окупанти «призначили» його «очільником» Херсонщини торік 26 квітня.