Наслідки ракетного обстрілу Миколаєва 27 квітня, фото: Миколаївська ОВА

https://racurs.ua/ua/n182468-yakymy-raketamy-rashysty-obstrilyaly-mykolayiv-27-kvitnya-rozpovily-v-povitryanyh-sylah.html

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Росіяни вчора, 27 квітня, завдали ракетного удару по Миколаєву крилатими ракетами «Іскандер-К».

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

За уточненою інформацією, летіли з південного напрямку ракети «Іскандер-К». Це крилата ракета, яка, в принципі, має такі самі тактико-технічні характеристики, як і Калібр, але «Іскандер-К» — це ракета наземного базування, не балістична, а крилата, — зазначив він.

Таким чином, заява Ігната спростовує поширене раніше прес-службою Оперативного командування «Південь» припущення, що удар по Миколаєву 27 квітня здійснювався ракетами «Калібр», запущеними з акваторії Чорного моря.

За словами Ігната, «Іскандер-К» летить дуже низько, що ускладнює її виявлення та збиття. «Але такі ракети збивались нашою протиповітряною обороною», — зазначив речник Повітряних сил.

Ігнат додав, що особливістю «Іскандер-К» є можливість запуску з незначної відстані.