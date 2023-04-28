Зеленський розкрив подробиці розмови з Сі Цзіньпіном. Фото: ОПУ

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Деталі розмови із лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном розкрив президент України Володимир Зеленський.

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Питання зустрічі глав двох держав не обговорювалося, але розмова все ж була важливою. Зокрема, піднімалося питання ядерної безпеки та блокування країною-агресором Чорного моря й експорту українського зерна. Про це Зеленський 28 квітня заявив під час брифінгу в Києві.

Український лідер закликав Сі Цзіньпіна долучитися до повернення українських дітей, яких окупанти незаконно вивезли у росію. Також говорили про ризики постачання зброї агресору.

Ми говорили про те, що у сучасній війні росії проти України Україна хотіла б, щоб всі держави розуміли будь-які ризики постачання будь-яких видів зброї для рф. Я почув позитивну відповідь у цьому сенсі, — зазначив Зеленський.

Також під час розмови піднімалося питання про територіальну цілісність та суверенітет України. Президент додав, що «почув повагу до всіх цих принципів».

Нагадаємо, телефонну розмову із главою КНР Сі Цзіньпіном президент Володимир Зеленський провів 26 квітня. Розмова двох лідерів відбулася вперше з часу повномасштабної війни України з росією. Після цього стало відомо, що Китай направить в Україну спеціального представника для врегулювання конфлікту з росією.

У Білому домі заявили, що переговори між Сі та Зеленським схвалюють у США, але залишається незрозумілим, чи призведуть вони до значного просування до миру чи конкретного плану.