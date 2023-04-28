Десантники ЗСУ знищили дві ворожі БМП. Фото: ДШВ

https://racurs.ua/ua/n182481-ukrayinski-desantnyky-uvelirno-znyschyly-dvi-voroji-bmp-video.html

Ракурс

Російські загарбники в боях з ЗСУ зазнають втрат у живій силі та техніці.

.

Щодня бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ Збройних сил України відбивають атаки противника. Разом з тим захисники перетворюють на металобрухт ворожі бойові машини разом з екіпажами. Про це 28 квітня повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗС України у Facebook.

Командування поширило в мережі відео того, як десантникам вдалося спопелили дві російські БМП-2 в Луганській області. Одна ворожа бронемашина підірвалася на мінах, а другу знищила українська артилерія.

А Генштаб ЗСУ сьогодні повідомив, що з повномасштабного російського вторгнення армія країни-агресора втратила 3 тис. 694 танків, 7 тис. 181 бойових броньованих машин, 5 тис. 819 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн й 353 одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо, бійці 45-ї Окремої артилерійської бригади, яка входить до складу Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України, знищили російську БМП.