Незалежні експерти розкритикували скандальний звіт Amnesty International про ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n182492-nezalejni-eksperty-rozkrytykuvaly-skandalnyy-zvit-amnesty-international-pro-zsu.html

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Незалежна перевірка, яку замовила правозахисна організація Amnesty International після шквалу критики на власну адресу, засвідчила, що скандальний звіт від 4 серпня 2022 року є неточним, необґрунтованим та недостатньо підтвердженим. Про це пише The New York Times.

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Група експертів дійшла згоди, що загальний текст публікації Amnesty International був «двозначним, неточним і в деяких аспектах сумнівним з юридичної точки зору». У доповіді правозахисники звинуватили Збройні сили України у тому, що вони наражають на небезпеку цивільне населення.

Це особливо стосується початкових абзаців, які можуть бути прочитані як такі, що мають на увазі — хоча це і не було наміром Amnesty International — що на системному чи загальному рівні українські сили були в першу чергу або однаково винні в загибелі мирних жителів, які сталися внаслідок нападів з боку росії, — йдеться у висновках експертизи.

Загалом, експерти погодилися, що Amnesty International повинна була більш ретельно вивчити матеріали про вторгнення рф в Україну перед публікацією матеріалу.

За інформацією NYT, спочатку експерти зробили більш жорсткі висновки, але згодом змінили свою оцінку з «необґрунтовано» на «недостатньо обґрунтовано».

Комісія представила остаточний звіт ще на початку лютого, але вирішила використовувати його для внутрішнього розповсюдження.

NYT не вдалося дізнатися, чи погодилася Amnesty International з висновками експертів.

Нагадаємо, торік 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Водночас на сайті організації нема жодного слова щодо масового вбивства українських військовополонених в Оленівці та засудження дій окупантів, які знищили полонених захисників України.

Український офіс правозахисної організації Amnesty International повідомив, що не брав участь у підготовці та поширенні цієї доповіді. Очільниця українського офісу Оксана Покальчук пішла з посади після скандального звіту організації.