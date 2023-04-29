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В Україні заборонили автомобільні номери з рашистською символікою, інфографіка: МВС
Z та V — в Україні заборонили індивідуальні автомобільні номери з символікою рашистівhttps://racurs.ua/ua/n182519-z-ta-v-v-ukrayini-zaboronyly-indyvidualni-avtomobilni-nomery-z-symvolikou-rashystiv.htmlРакурс
Кабмін заборонив замовляти та виготовляти індивідуальні номерні знаки, котрі містять символіку, що асоціюється з повномасштабним російським вторгненням чи тоталітарними режимами. Про номерні знаки державної реєстрації для електромобілів не йдеться.
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Про це повідомляє прес-служба МВС.
21 квітня 2023 року Постановою КМУ № 367 були внесені зміни до Постанови КМУ № 1081 «Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників», — вказано в повідомленні.
Зазначається, що тепер під заборону потрапляють літери «Z» та «V»:
- використання цих літер окремо;
- використання їх замість літер «З», «С», «В», «Ф» у словах, написаних кирилицею.
Також на українських номерних знаках не може бути емблем органів держави-терориста та збройних сил росії: сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення тощо.
Така заборона стосується також написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, — наголошують у МВС.
У МВС зазначають, що серед підстав для відмови у виготовленні комплекту індивідуальних номерних знаків також можуть бути:
- наявність повної або скороченої назви органу державної влади;
- зображення державних символів України та інших країн чи міжнародних організацій;
- наявність напису ненормативного походження або дискримінаційного характеру за мовними, національними, релігійними та расовими ознаками.
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