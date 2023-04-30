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Ракурс
Британська розвідка: російських військових, що провинилися в Україні, командири садять у "зіндани"

Британська розвідка — за порушення дисципліни російських військових садять у «зіндани»

30 кві 2023, 09:07
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В останні місяці російські командири, ймовірно, почали карати за порушення дисципліни, запроторюючи військовослужбовців за порушення дисципліни у «зіндани» — імпровізовані камери, вириті в землі і накриті металевими ґратами.


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Про це розповідається у щоденному зведенні військової розвідки Міноборони Великої Британії.

Слово «зіндан» було на слуху у 1990-і та нульові роки, коли йшла війна в Чечні.

За даними британської розвідки, тепер у «зінданах» поміщають за пияцтво, а також за спроби розірвати контракт.

У перші місяці, за спостереженнями англійської розвідки, багато російських командирів мало уваги приділяли дисципліни. Ситуація почала змінюватися восени, коли з’явилося кілька «драконівських» ініціатив, покликаних підвищити рівень дисципліни у військах, які беруть участь у вторгненні до України.

Ця тенденція посилилася після того, як об'єднане командування очолив начальник російського генштабу Валерій Герасимов, нагадують автори зведення.

Джерело: Ракурс


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