Окупанти обстріляли з артилерії Херсонщину. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n182549-rf-zavdala-udaru-po-hersonschyni-ie-poranenyy-ta-zagybla.html

Ракурс

Війська російської федерації завдали удару по Херсонській області у неділю, 30 квітня.

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Під удар ворога потрапили дві громади. Артилерія загарбників атакувала Білозерку. Внаслідок обстрілу тяжкі травми отримав 29-річний чоловік. З пораненнями грудної клітини його госпіталізували, лікарі борються за його життя. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Також окупанти обстріляли Одрадокам’янку Тягинської громади. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок, внаслідок чого загинула 58-річна жінка.

А 29 квітня противник здійснив по Херсонщині 27 обстрілів, випустивши 135 снарядів з важкої артилерії, танків, «Градів» та безпілотників. Обласний центр двічі був під ударом. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Нагадаємо, 30 квітня російські військові завдали авіаракетного удару по центру Авдіївки. Ракети влучили у багатоповерхову будівлю, внаслідок цього усі поверхи склалися до фундаменту.