У Бахмуті бої ведуться за кожну багатоповерхівку, а іноді й за під'їзд - командир 93 ОМБ

https://racurs.ua/ua/n182596-u-bahmuti-boyi-vedutsya-za-kojnu-bagatopoverhivku-a-inodi-y-za-pid-yizd-komandyr-93-omb.html

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У Бахмуті бої ведуться за кожну багатоповерхівку, а іноді й за під’їзд. Сили оборони продовжують контролювати шляхи постачання в місто.

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Про це розповів командир 93 ОМБ «Холодний Яр» Павло Паліса. За його словами, коли після ротації у січні військові заходили у Бахмут знову, то здавалося, що втримати його вдасться лише кілька тижнів.

Але минуло чотири місяці, а ми все ще тут. Тяжка оборона Бахмута дає час нашим новоствореним підрозділам для підготовки до майбутніх контрнаступальних дій, — сказав він для Military Media Center.

Тим часом генерал Олександр Сирський знову на Бахмутському напрямку. Командувач Сухопутних військ вважає, що дії українських військових ламають всі прогнози ворога щодо Бахмута. І каже, що оборона міста дає можливість підготувати резерви.