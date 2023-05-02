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У Бахмуті бої ведуться за кожну багатоповерхівку, а іноді й за під'їзд - командир 93 ОМБ
У Бахмуті бої ведуться за кожну багатоповерхівку, а іноді й за під’їзд — командир 93 ОМБhttps://racurs.ua/ua/n182596-u-bahmuti-boyi-vedutsya-za-kojnu-bagatopoverhivku-a-inodi-y-za-pid-yizd-komandyr-93-omb.htmlРакурс
У Бахмуті бої ведуться за кожну багатоповерхівку, а іноді й за під’їзд. Сили оборони продовжують контролювати шляхи постачання в місто.
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Про це розповів командир 93 ОМБ «Холодний Яр» Павло Паліса. За його словами, коли після ротації у січні військові заходили у Бахмут знову, то здавалося, що втримати його вдасться лише кілька тижнів.
Але минуло чотири місяці, а ми все ще тут. Тяжка оборона Бахмута дає час нашим новоствореним підрозділам для підготовки до майбутніх контрнаступальних дій, — сказав він для Military Media Center.
Тим часом генерал Олександр Сирський знову на Бахмутському напрямку. Командувач Сухопутних військ вважає, що дії українських військових ламають всі прогнози ворога щодо Бахмута. І каже, що оборона міста дає можливість підготувати резерви.
Вперше я побував у Бахмуті у 2014 році, і досі пам’ятаю, яке це було красиве місто. Зовсім не «депресивне». Тепер воно зруйноване вщент. Зараз боротьба ведеться за кожну багатоповерхівку, а іноді — за кожен під’їзд. Якщо це допоможе врятувати інші українські міста — Слов’янськ, Костянтинівку, Краматорськ — ми повинні битися. Також важка оборона Бахмуту дає час нашим новоствореним підрозділам для навчання та підготовки до майбутніх контрнаступальних дій, — ввжає Паліса.
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