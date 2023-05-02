Залужний та Резінков просять Раду відкласти розгляд закону про повернення 30 тис. військовим

https://racurs.ua/ua/n182597-zalujnyy-ta-rezinkov-prosyat-radu-vidklasty-rozglyad-zakonu-pro-povernennya-30-tys-viyskovym.html

Ракурс

Олексій Резніков і Валерій Залужний просять парламент відкласти розгляд законопроєкту № 8312 про повернення 30 тисяч військовим.

.

Вони висловились проти законопроекту, оскільки той, на їхню думку, не враховує особливостей служби в різних регіонах, та не вказує джерел повернення виплат

Військові просять зібрати робочу групу з представників Верховної Ради, уряду, Генштабу і до кінця травня спільно розробити законопроєкт, який урегулює питання оплати праці військових.

Вони проти законопроекту № 8312 й через те, що він не враховує особливостей служби в різних регіонах, не розв’язує питання з виплатами строковикам і курсантам.

Лист підписали міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, начальник Генерального Штабу ЗСУ Сергій Шаптала, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, голова СБУ Василь Малюк.

Військові вважають, що:

проголосована нещодавно правка не розв’язує питання, пов’язані з грошовою винагородою, зокрема, строковиків і курсантів;

її текст не враховує особливостей проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності;

система оплати праці має бути справедливою і забезпеченою бюджетним фінансуванням, а не просто існувати на папері;

популізм у цьому питанні може мати вкрай негативні наслідки й викликати розчарування.

Автори листа пропонують надалі розробляти нормативну базу щодо оплати праці захисників більш диференційовано і головне — із залученням командування та представників сектора нацбезпеки й оборони.

Історія питання

Через зміни законодавства з 1 лютого для військовослужбовців, які перебувають далеко в тилу, поза зоною бойових дій і не виконують завдань на сході, півдні чи півночі країни, скасували додаткову місячну виплату у 30 тисяч гривень. У квітні Рада проголосувала в цілому за законопроект з правкою, що повертає цю виплату для українських військових, які перебувають поза місцями бойових дій, а також службі цивільного захисту та поліцейським.

Перший заступник Податкового комітету Ярослав Железняк повідомив, що правка повертає надбавку шляхом економії на скорочених зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств до 10 мінімальних зарплат, або 67 тис. грн.

Железняк оцінив ресурс, необхідний для повернення виплат у 30 тис., у 152,4 млрд грн, тоді як економія від обмежень зарплат посадовців дозволить зекономити до 3 млрд грн.

Згодом нардеп від «Голосу» Володимир Цабаль зареєстрував у Раді постанову про скасування рішення про повернення додаткових виплат військовим поза межами бойових дій. Доки ця постанова не буде розглянута у парламенті, спікер не має право підписати закон.

Голова НБУ Андрій Пишний минулого тижня заявив, що рішення про повернення виплат 30 тис. грн військовим «не допомагають Україні в перемовинах щодо допомоги з міжнародними партнерами, зокрема МВФ».

МВФ наразі вивчає ухвалену парламентом поправку.