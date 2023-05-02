Геологи знайшли сліди схожого на Каспій давнього моря на Дніпропетровщині

https://racurs.ua/ua/n182612-geology-znayshly-slidy-shojogo-na-kaspiy-davnogo-morya-na-dnipropetrovschyni-foto.html

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Сліди схожого на Каспійське стародавнього моря знайшла команда геологів у Дніпропетровській області. Видатний український геолог, популяризатор науки та головний редактор видання Journal of Geology, Geography and Geoecology Володимир Манюк розповів про дивовижні знахідки в Щурівській Балці неподалік від міста Дніпра.

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За оцінками вчених, давнє море було частиною ланцюга подібних водойм, пов’язаних із відкритим морем. Манюк вказав, що море на цій території існувало десятки мільйонів років тому. Також він описав незвичайну геологічну структуру цієї місцевості.

Щурівська балка… Невеличкими, дуже давніми кар'єрами на правому схилі балки, розкриті піски новопетрівської світи міоценового відділу неогенової системи (23,8 млн. років). Піски відкладалися у великих озерах-морях на зразок Каспіського моря та періодично мали зв’язок із відкритим морем. З часом, в уже сформованих товщах пісків виникли умови, сприятливі для літифікації багатих на кремнезем осадів і в окремих ділянках поширення цих пісків утворилися багаті на залізо, у різному ступені ущільнені (місцями до кварцитовидних пісковиків і кварцитів) червоні, вохристо-бурі і вохристо-червоні пісковики у вигляді лінз та велетенських брил. Подібні велетенські стяжіння можна побачити в районі села Таромскього, у долині річки Самоткань, в селі Слав’янка на річці Бик і не тільки, — вказав Манюк.

Перші згадки про них дійшли до нас від видатного дослідника геології Валеріана Домгера, який досліджував цю місцевість у 1883 році.