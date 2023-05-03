Засновнику Nexta Протасевичу дали вісім років колонії у білорусі

https://racurs.ua/ua/n182644-zasnovnyku-nexta-protasevychu-daly-visim-rokiv-koloniyi-u-bilorusi.html

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Підконтрольна росії влада білорусі засудила до восьми років колонії посиленого режиму опозиційного журналіста та засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. Його взяли під варту у залі суду. Про це повідомляють білоруські опозиційні ЗМІ.

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Протасевича звинуватили у змові для захоплення влади. Його затримали у травні 2021 року, коли літак лоукостера Ryanair рейсом Афіни — Вільнюс посадили на території білорусі під приводом загрози теракту на борту. Згодом Міжнародна організація цивільної авіації визнала, що жодної загрози для літака не було, а посадку здійснили за наказом білоруських спецслужб, щоб затримати Протасевича.

Після затримання Протасевича через деякий час перевели під домашній арешт. Він почав співпрацювати зі слідством та підтримувати режим самопроголошеного президента олександра лукашенка.

Також заочно засудили до 20 років засновника телеграм-каналу Степана Путіла та ще одного фігуранта Яна Рудика — до 19 років колонії. Їх визнали винними зокрема у публічних закликах до захоплення дерджвлади.