Вибухи в окупованому місті Моспине. Фото: «Типовий Донецьк»

https://racurs.ua/ua/n182654-potujni-vybuhy-progrymily-na-okupovaniy-donechchyni-foto-video.html

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Вибухи на окупованій частині Донецької області прогриміли в середу, 3 травня.

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Гучні вибухи фіксуються у місті Моспине, яке з 2014 року перебуває під російською окупацією. У мережі ширяться фото та відео сильної пожежі, чути звуки вибухів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що в Моспине знищили склад з російськими боєприпасами.

Тим часом в Генштабі ЗСУ повідомили, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.

Також у вечірньому зведенні за 3 травня йдеться про те, що окупанти на території тимчасово захоплених населених пунктів Каховського району розміщують свої підрозділи поміж приватних будинків місцевих жителів.

Нагадаємо, оператори дронів зі складу 1-го Окремого Феодосійського батальйону морської піхоти 36-ї Окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України показали на відео, як за допомогою дронів знищили підрозділи російських загарбників.