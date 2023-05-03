Влада рф закликала завдати ракетного удару. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n182655-vlada-rf-zaklykala-atakuvaty-raketamy-rezydenciu-zelenskogo.html

Ракурс

Російська диктатура закликала завдати ракетного удару по резиденції президента України в Києві.

.

Зокрема, голова державної думи рф вʼячеслав володін заявив, що «київський режим» слід «визнати терористичною організацією». Українську владу представник країни-агресора навіть насмілився прирівняти до ІДІЛ та «Аль-Каїди» та закликав знищити її. Про це 3 травня він написав у Telegram.

Вимагатимемо застосування зброї, яка здатна зупинити та знищити київський терористичний режим, — заявив він.

При цьому володін не уточнив, про яку саме зброю йдеться.

А депутат російської держдуми від окупованого Криму михайло шеремет вимагає завдати ракетного удару по Офісу президента України.

Їх потрібно лише знищувати, причому швидко та нещадно. Настав час завдати ракетного удару по резиденції Зеленського в Києві, — цитує його РІА «Новости».

Фізичної ліквідації Зеленського також вимагає ще одна маріонетка кремля — екс-президент рф дмитро медведєв.

Нагадаємо, 3 травня москва звинуватила Київ в атаці дронів на кремль. Прес-секретар російського диктатора дмитро пєсков заявив, що рф розцінює цю атаку як «сплановану терористичну акцію та замах на президента росії».

В Офісі президента заявили, що під прикриттям демонстрації «атаки» на кремль рф може готувати масштабний теракт.

Президент Володимир Зеленський спростував причетність України до «атаки» дронів на кремль та наголосив, що свою зброю ЗСУ використовують лише для захисту від окупантів, а не для ударів по москві.

Джерела: РІА «Новости»