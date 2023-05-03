Наслідки російських обстрілів Херсонщини. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n182660-21-zagyblyy-ta-48-poranenyh-rosiya-obstriluvala-hersonschynu-uves-den.html

Ракурс

Знову зросла кількість загиблих внаслідок атак російських окупантів по Херсонській області 3 травня.

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Станом на 21.00 загинула від обстрілів 21 особа, а 48 дістали поранення. Усі жертви та постраждалі від російської агресії — мирні мешканці. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram та висловив співчуття родинам і близьким загиблих.

Залізничний вокзал і переїзд, домівка, будівельний магазин, продуктовий супермаркет, автозаправка — знаєте, що обʼєднує ці місця? Кривавий слід, який залишає росія своїми снарядами, вбиваючи мирних людей у Херсоні та на Херсонщині, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з самого ранку 3 травня військові країни-агресора росії обстрілюють Херсон та область. Рашисти цілили в людні місця — ворожі снаряди влучали в єдиний працюючий гіпермаркет в обласному центрі, один із супермаркетів та залізничний вокзал. Спочатку повідомляли про одного загиблого та трьох поранених, а згодом кількість загиблих зросла 16 осіб, а поранених — до 22 осіб.

Офіс прокурора розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).