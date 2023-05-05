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Ракурс
Пожежа на нафтобазі. Фото: РосЗМІ

Повторні вибухи прогриміли на нафтозаводі в краснодарському краї рф (ВІДЕО)

5 тра 2023, 11:18
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Вибух та пожежа знову виникли 5 травня на нафтопереробний завод у краснодарському краї рф.


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Повторні вибухи прогриміли на НПЗ «Ільський», який вже горів і напередодні. Підприємство нібито було атаковане українським безпілотником. Почалась пожежа, персонал евакуюють. Про це повідомив Telegram-канал Baza.

А деякі російські ЗМІ вже нафантазували версію з «українськими диверсантами», які влаштували пожежу за допомогою вибуху саморобного вибухового пристрою. Повідомляється, що цих начебто диверсантів «затримали».

Нагадаємо, останнім часом у російській федерації почали відбуватися регулярні пожежі на нафтобазах та нафтопереробних заводах. Так, 4 травня на території Ільського НПЗ пролунало три вибухи. Було зруйновано резервуар із паливом і ще один частково згорів — їх обсяг близько 5 тис. куб. м. На території НПЗ знайшли уламки БПЛА.

Також у ніч проти 4 травня безпілотник атакував Новошахтинський завод нафтопродуктів у селі Киселівка Ростовської області.

Джерело: Ракурс


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