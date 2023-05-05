Пожежа на нафтобазі. Фото: РосЗМІ

https://racurs.ua/ua/n182706-povtorni-vybuhy-progrymily-na-naftozavodi-v-krasnodarskomu-krayi-rf-video.html

Ракурс

Вибух та пожежа знову виникли 5 травня на нафтопереробний завод у краснодарському краї рф.

.

Повторні вибухи прогриміли на НПЗ «Ільський», який вже горів і напередодні. Підприємство нібито було атаковане українським безпілотником. Почалась пожежа, персонал евакуюють. Про це повідомив Telegram-канал Baza.

А деякі російські ЗМІ вже нафантазували версію з «українськими диверсантами», які влаштували пожежу за допомогою вибуху саморобного вибухового пристрою. Повідомляється, що цих начебто диверсантів «затримали».

Нагадаємо, останнім часом у російській федерації почали відбуватися регулярні пожежі на нафтобазах та нафтопереробних заводах. Так, 4 травня на території Ільського НПЗ пролунало три вибухи. Було зруйновано резервуар із паливом і ще один частково згорів — їх обсяг близько 5 тис. куб. м. На території НПЗ знайшли уламки БПЛА.

Також у ніч проти 4 травня безпілотник атакував Новошахтинський завод нафтопродуктів у селі Киселівка Ростовської області.