ЗСУ за добу знищили понад 500 ворогів. Фото: Генштаб

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Військові втрати російської федерації у війні з Україною наближаються до 194 тис. солдатів, офіцерів та найманців.

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Лише вчора були ліквідовані 560 загарбників. Також під час боїв були знищені сім ворожих танків, 14 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, дві одиниці РСЗВ, дві системи ППО, 20 автомобілів та дві одиниці спецтехніки. Про це 6 травня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 6 травня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 193 тис. 770 (+560) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 717 (+7) од,

бойових броньованих машин — 7 тис. 238 (+14) од,

артилерійських систем — 2 тис. 992 (+14) од,

РСЗВ — 552 (+2) од,

засоби ППО — 306 (+2) од,

літаків — 308 (+0) од,

гелікоптерів — 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 554 (+14),

крилаті ракети — 947 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 936 (+20) од,

спеціальна техніка — 375 (+2).

Нагадаємо, на околицях міста-фортеці Бахмут російські війська втратили за одну ніч 10 бійців. По ворогу професійно відпрацювали військовослужбовці з підрозділу «Привид» Сил спеціальних операцій.