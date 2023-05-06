Нові вибухи прогриміли в окупованому Криму. Фото:

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Ракурс

Вибухи в окупованому Криму прогриміли вранці у суботу, 6 травня.

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Вибухи чули жителі Красногвардійському районі окупованого півострова. Після цього місцеві почали публікувати кадри, на яких помітний дим. Про це пише Telegram-канал «ЧП Крым» та пропагандистське РІА «Новости».

О 8.05 добрий пролунав гуркіт. Джанкой-Красногвардійськ. У Красногвардійську був дуже сильний хлопок. Красногвардійський район, дуже чітко було чутно два хлопки, — пишуть місцеві у соцмережах.

Також у Telegram-каналах почали публікувати кадри, на яких помітний дим.

Пізніше окупаційна влада Криму заявила, що нібито на півночі Криму «спрацювала ППО, жертв та руйнувань немає".

Тим часом Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» повідомив, що в Криму росіяни закрили міст, бо бояться ракетної атаки. Переправа, за інформацією кримських ЗМІ, також не працює.

Нагадаємо, останні кілька днів на території російської федерації активно палають нафтобази та НПЗ. Зокрема, 4 та 5 травня лунали вибухи на території Ільського нафтопереробного заводу в краснодарському краї, а 4 травня безпілотник атакував Новошахтинський завод нафтопродуктів у селі киселівка ростовської області.