Повітряні сили підтвердили збиття ракети «Кинджал». Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n182739-zbyttya-rakety-kyndjal-oficiyno-pidtverdyly-v-povitryanyh-sylah.html

Ракурс

Українські військові зуміли вперше збити російську аеробалістичну ракету «Кинджал».

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Збиття ворожої ракети Х-47, яку російська пропаганда називає «тою, яка не має аналогів у світі», сталося під час нічної атаки 4 травня. Ракету випустив винищувач МіГ-31К з території росії, а збили її в небі над Київщиною. Про це командувач Повітряних сил ЗСУ Олещук 6 травня повідомив у Telegram.

Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили «не имеющий аналогов» Кинджал! — написав він.

Командувач також похвалив систему ППО Patriot американського виробництва.

Олещук закликав не публікувати завчасно інформацію, якою може скористатися ворог. Пообіцяв обов’язково повідомляти що, де, чим, і коли збили.

Також оприлюднюємо інформацію щодо нічної атаки 4 травня! Близько 2.30 у небі Київщини ЗРК «Patriot» знищено аеробалістичну ракету Х-47 «Кинджал», запущену із МіГ-31К з території росії, — повідомив згодом Telegram-канал Повітряних сил.

Нагадаємо, вперше про знищення російської гіперзвукової ракети Х-47 «Кинджал» 5 травня повідомило видання Defense Express. Однак у Повітряних силах ЗСУ тоді не стали коментувати цю інформацію.