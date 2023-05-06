Автомобіль захара прилепіна підірвали 6 травня, фото: слєдком рф

https://racurs.ua/ua/n182759-bavovna-palala-i-palatyme-sbu-pro-pidryv-avto-z-prylepinym.html

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СБУ офіційно не підтверджує та не спростовує причетність до підриву автомобіля російського пропагандиста захара прилєпіна.

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Водночас у спецслужбі нагадують, що «бавовна» загрожує всім розпалювачам війни. Про це повідомляє агентство УНІАН з посиланням на наданий прес-службою відомства коментар.

Офіційно ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати причетність СБУ до тієї чи іншої бавовни, яка трапляється з окупантами та їхніми поплічниками, — зазначають у відомстві.

При цьому в СБУ нагадують, що для росіян, які принесли війну на українську землю, «бавовна палала, палає і палатиме».

Тож смерть — це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам. Про те, хто стоїть за тим чи іншим випадком — зможемо говорити уже після нашої перемоги. Яка однозначно скоро настане, — наголошують у спецслужбі.

Сьогодні, 6 травня, на території Нижегородської області рф в автомобілі прилепіна здетонував вибуховий пристрій. Повідомляється, що водій пропагандиста загинув, а сам він нібито отримав важкі поранення. Зазначається, що вибуховий пристрій спрацював під дном автівки.

Згодом російські силовики заявили про затримання підозрюваного, котрий після допиту нібито дізнався, що діяв за вказівкою спецслужб України.

За інформацією російських ЗМІ, прилепіна ввели в штучну кому для «швидшого відновлення після операції».

Джерело: УНІАН