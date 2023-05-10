США підтвердили збиття недосяжного раніше "Кинджала" системою Patriot

https://racurs.ua/ua/n182857-ssha-pidtverdyly-zbyttya-nedosyajnogo-ranishe-kyndjala-systemou-patriot.html

Ракурс

У Пентагоні підтвердили, що російську ракету «Кинджал», яка летіла на гіперзвуковій швидкості, збили із зенітно-ракетного комплексу Patriot.

.

Зокрема про це сказав речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер.

Можу підтвердити, що вони збили російську ракету за допомогою системи протиракетної оборони Patriot. Як ви знаєте, ця система є частиною широкого спектра засобів протиповітряної оборони, які Сполучені Штати та міжнародна спільнота надали Україні, — зазначив речник.

Він додав, що США із партнерами продовжать «швидко надавати наземні засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, щоб допомогти Україні контролювати своє суверенне небо і захистити своїх громадян від росії».

«Кинжал» був запущений минулого тижня під час чергової масованої російської ракетної атаки.

Раніше комплекси Patriot застосовувалися проти звичайних балістичних ракет, а можливість збивати гіперзвукові була суто теоретичною.

Хоча українські військові виявили уламки цієї ракети, влада не поспішала розкривати подробиці доти, доки інформація про це не з’явилася в інших джерелах, оскільки ракета вважалася незбивною.

Після цього інформацію підтвердив і командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Так, ми збили «Кинжал», що не має аналогів! Це сталося під час нічної атаки 4 травня в небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території росії, — написав він.

Нагадаємо, Politico з посиланням на джерела пише, що США не планують надавати Україні далекобійні ракети, оскільки це зробить Велика Британія. Напередодні WP припускав, що йдеться про крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow. Водночас Адміністрація Байдена продовжить надавати засоби протиповітряної оборони Patriot, боєприпаси та бронетехніку.