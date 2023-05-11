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Близько 197 тис. рашистів вже ліквідували захисники України, фото: Генштаб ЗСУ
610 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n182900-610-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 196 тис. 920 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 610 осіб.
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Про це сьогодні, 11 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 740 танків;
- 7 тис. 287 бойових броньованих машин;
- 3 тис. 53 одиниці артилерійських систем;
- 557 одиниць РСЗВ;
- 310 одиниць засоби ППО;
- 308 літаків;
- 294 гелікоптери;
- 2 тис. 627 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 970 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 984 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 391 одиницю спеціальної техніки.
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