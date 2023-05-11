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Близько 197 тис. рашистів вже ліквідували захисники України, фото: Генштаб ЗСУ

610 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

11 тра 2023, 08:22
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 196 тис. 920 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 610 осіб.


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Про це сьогодні, 11 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 740 танків;
  • 7 тис. 287 бойових броньованих машин;
  • 3 тис. 53 одиниці артилерійських систем;
  • 557 одиниць РСЗВ;
  • 310 одиниць засоби ППО;
  • 308 літаків;
  • 294 гелікоптери;
  • 2 тис. 627 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 970 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 5 тис. 984 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 391 одиницю спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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