Підприємці з Полтавщини постачали до росії товари для ЗРК С-300. Фото:

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У Полтавській області викрили ділків, які постачали до росії товари критичного експорту.

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Керівник місцевого підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник, що має підконтрольний бізнес на території рф, налагодили механізм прихованого переправлення продукції. Товар купував курський електроапаратний завод, виробляв енергозахисні системи для об'єктів військово-морського флоту росії. Про це 11 травня повідомив прес-центр СБУ.

Також спецслужба встановила, що ділки також контактували з московським підприємством «НПП Торий», яке виготовляє комплектуючі для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ запобігли вивезенню до росії понад 100 одиниць нової партії товару, — зазначили у відомстві.

Слідчі з’ясували, що для реалізації оборудки ділки спочатку відправляли продукцію своїм спільникам до однієї з країн Південного Кавказу. А вже звідти товар переправляли в росію.

СБУ провела обшуки на підприємствах та в офісах підприємців та виявили документи із доказами злочинних дій, печатки підконтрольних фігурантам російських компаній та боєприпаси до зброї.

Обом зловмисникам вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111−1 (колабораційна діяльність) та за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора повідомляли, що екс-президент «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв отримав нову підозру за блокування постачання гелікоптерів для українських військових на початку повномасштабної війни.