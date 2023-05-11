Міноборони України спростувало фейк росіян. Фото: armyinform

https://racurs.ua/ua/n182927-vorog-vvodyt-nas-v-omanu-malyar-sprostuvala-feyky-rosiyan-pro-snaryadnyy-golod.html

Ракурс

Фейки російських окупантів про «снарядний голод» спростували в Міністерстві оборони України.

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Країна-агресор своїм розповсюдженням інформації щодо нестачі озброєння на фронті намагається ввести в оману українських військових. Загарбники мають змогу спілкуватися між собою за допомогою мобільного зв’язку, а не через повідомлення у соцмережах. Про це заступник міністра оборони Ганни Маляр 11 травня повідомила у Telegram.

Будь-яка інформація військового характеру під час війни — це зброя. Нею воюють, а не інформують. Тож, ворог просто вводить нас в оману у своїх військових цілях, — йдеться у повідомленні.

Маляр відзначила, що українське командування довіряє фактам. А вони говорять про те, що за останні тижні суттєво збільшилась кількість ворожих обстрілів на Бахмутському і Лиманському напрямках.

Нагадаємо, 5 травня засновник ПВК «Вагнера» євген пригожин заявив, що «вагнерівці» вийдуть з Бахмута 10 травня, а своє рішення пояснив снарядним голодом.

Однак у Збройних силах України заявили, що скарги кухара путіна на брак боєприпасів не мають підстав, бо російська сторона останнім часом вистрілює по українських позиціях у Бахмуті близько 25 тис. снарядів на день.

А 10 травня стало відомо, що Сили оборони змогли провести ефективні контратаки на Бахмутському напрямку, внаслідок чого підрозділи армії рф на окремих ділянках фронту були змушені відступити на відстань до 2 км.