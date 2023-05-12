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Bloomberg дізнався, що пропонує зупинити ЄС для рф у новому санкційному пакеті
Bloomberg дізнався, що пропонує зупинити ЄС для рф у новому санкційному пакетіhttps://racurs.ua/ua/n182948-bloomberg-diznavsya-scho-proponuie-zupynyty-ies-dlya-rf-u-novomu-sankciynomu-paketi.htmlРакурс
У наступному санкційному пакеті ЄС пропонує офіційно зупинити постачання російської нафти трубопроводом «Дружба» до Німеччини та Польщі.
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Bloomberg пише, що цей крок буде радше символічним, позаяк обидві країни фактично вже припинили приймати сиру нафту (попри дозвіл продовжувати отримувати сировину північною гілкою).
Відключення змусило кілька НПЗ займатися складною логістикою, щоб отримати доступ до альтернативної сировини. Принаймні один з них, завод PCK Schwedt поблизу Берліна, був змушений виробляти менше палива для регіону, який він обслуговує.
Винятки, за якими дозволено постачання нафти рф через південну гілку нафтопроводу до Угорщини, Словаччини та Чехії, залишаться чинним.
Німеччина та Польща імпортували в середньому близько 480 тис. барелів на день через «Дружбу» у 2022 році. У три країни на південній ділянці в середньому припадало майже 290 тис. барелів на день, і цей рівень цього року трохи знизився.
Пропозиція про припинення відступу стане частиною 11-го пакету санкцій ЄС.
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