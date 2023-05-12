Кемаль і Ердоган

https://racurs.ua/ua/n182950-nas-v-turechchyni-niet-kreml-vidpoviv-oponentu-erdogana.html

Ракурс

Влада росії заперечує, що втручалрся в президентські вибори в Туреччині, як про це заявив Кемаль Киличдароглу — головний конкурент чинного президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана на виборах.

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З такою заявою виступив спікер кремлівського диктатора дмитро пєсков, його коментар наводить телеграм-канал пропагандистів з «Ви слухали Маяк».

Представник Кремля заявив, що росія «не втручаємося у внутрішні справи та в електоральні процеси» інших країн і цінує відносини з Туреччиною.

Країна, яка високо цінує двосторонні відносини, тим більше нічого не робитиме щодо свого партнера, — сказав пєсков.

Він додав, що росія «рішуче відкидає" такі твердження.

Ми офіційно заявляємо, що про жодне втручання мови йти не може. І якщо хтось надав пану Киличдароглу таку інформацію, то це брехуни, — сказав пєсков.

Кемаль Киличдароглу увечері 11 травня звернувся до росії, опублікувавши два твіти по-турецьки та російською:

Дорогі російські друзі, ви стоїте за монтажами, змовами, контентом Deep Fake та записами, які вчора були викриті в нашій країні. Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, тримайте руки якомога далі від турецької держави. Ми, як і раніше, виступаємо за співпрацю та дружбу, — заявив кандидат у президенти Туреччини.

Кемаль Киличдароглу виступив із такою заявою після того, як Реджеп Тайіп Ердоган показав прихильника відео, де лідер курдських бойовиків закликає голосувати за Кемаля Киличдароглу.

Перший тур виборів президента Туреччини заплановано на 14 травня. Цього ж дня у країні відбудуться парламентські вибори.