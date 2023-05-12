Обмін Богуслаєва на тисячу українських полонених можливий, але є умова

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Україна погоджується обміняти екс-президента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва на тисячу українських військовополонених, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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Ця людина працювала на росіян і заохочувала їх завдавати ракетних атак навіть по власному підприємству. Однак якщо ми зможемо за Богуслаєва забрати тисячу наших хлопців, то безумовно підемо на обмінні процеси, — розповів Подоляк в розмові з «24 каналом».

При цьому він уточнив, що спочатку Богуслаєв має отримати максимально жорсткий кримінальний вирок та максимальний термін, щоб його провину юридично зафіксували.

Раніше адвокат Богуслаєва Руслан Волинець підтвердив, що він написав заяву до Офісу президента з проханням включити його до списку на обмін з росією.

Які ж шанси в Богуслаєва на обмін?

Україна і надалі буде застосовувати всі доступні інструменти для того, щоб повертати наших військовополонених та незаконно утримуваних цивільних осіб від держави-агресора. Але що стосується конкретних кейсів та прізвищ, ми можемо коментувати це лише за результатами, — каже представник ГУР Юсов. Радник керівника ОП Подоляк зазначив, що цей процес може бути подібним до обміну Медведчука, якого обміняли на 200 українських полонених. Можливість обміну Богуслаєва не виключив і голова СБУ Малюк. він також стверджує, що екс-президент «Мотор Січі» має дати всі необхідні покази, а вже потім «стане якісним обмінним фондом».

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов висловив переконання, що Богуслаєв листом із проханням включити його у список на обмін з росією підтвердив, що був російським агентом.