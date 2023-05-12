Угорщина знайшла новий привід блокувати санкції проти росії

https://racurs.ua/ua/n182962-ugorschyna-znayshla-novyy-pryvid-blokuvaty-sankciyi-proty-rosiyi.html

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через внесення Україною угорського банку OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту «буде дуже важко» домовитись із ЄС про нові санкції проти росії.

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Минулого тижня Національне агентство з питань запобігання корупції України оголосило, що внесло OTP Bank — найбільший угорський банк — до списку спонсорів війни через позицію керівництва банку продовжувати діяльність у рф та фактичне визнання так званих л/днр.

OTP Group є одним з лідерів ринку фінансових послуг Центральної та Східної Європи. OTP Bank має дочірні банки у росії, Україні, Хорватії, Словенії, Словаччині, Чорногорії та Румунії.

OTP входить до числа 50 найбільших банків росії, а по низці напрямків входить до лідерів ринку. Він обслуговує понад 2,2 млн клієнтів і представлений більше ніж в 1 850 населених пунктах держави-терориста, що підкреслює його важливість для економіки росії, яка бореться з санкціями Заходу та намагається їх обійти.

Як Будапешт «бикує"

Раніше Сійярто заявив, що президент України Володимир Зеленський «не має права оцінювати поведінку Будапешта як члена НАТО».

Так він прокоментував заяву глави української держави про те, що в Угорщині проглядається політична заплутаність еліт, оскільки країна НАТО називає дружньою країну-агресора — росію.

На щастя, це не йому вирішувати. Угорський народ уже заплатив дуже високу ціну за цю війну. <…> Якщо ця заява означає: «Я з повагою дякую угорцям за те, що вони прийняли і опікуються понад мільйоном біженців з України, і я з повагою дякую їм за безперервне відправлення допомоги!», — то будь ласка і можете на нас розраховувати в майбутньому, — заявив представник Будапешта.

Крім того, глава МЗС Угорщини звинуватив американського посла Девіда Прессмана у «пропаганді війни» і заявив, що Будапешт належить до «табору миру».

Посол США в Угорщині Девід Прессман зустрівся з біженцями та гуманітарними працівниками біля українського кордону. Він зазначив, що від початку війни Сійярто п’ять разів відвідував росію для обговорення енергетичних питань, але жодного разу не зустрічався з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, і що в той час, як інші країни роблять вибір на користь незалежності від російських енергоносіїв, Угорщина зміцнює свої відносини з «Газпромом».

У відповідь Сійярто назвав Прессмана «майстром військової пропаганди» і заявив, що той не повинен думати, «ніби розумніший за самих угорців».

А 20 квітня на заході, який організувала керівна угорська партія «Фідес», вивісили мапу «Великої Угорщини», яка включає регіони сьогоднішніх України, Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії та Сербії.

Подія мала назву «Мир та безпека», на ній зокрема сам очільник МЗС Угорщини Сійярто.