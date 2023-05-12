Французький бренд припинив постачання алкоголю світових марок до росії

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Французька компанія Pernod Ricard, яка продовжувала експортувати алкоголь відомих міжнародних марок у росію, попри війну в Україні, заявила, що зупиняє ці поставки.

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Наприкінці квітня група активістів з Ukraine Solidarity Project («Проект солідарності з Україною») привернула увагу до того, що хоча компанія Pernod Ricard перестала експортувати до росії шведську горілку Absolut через гнів громадськості, що піднявся, вона продовжувала продавати там, наприклад, англійський джин Beefeater і ірландський віскі Jameson.

Тепер на сайті компанії Pernod Ricard з’явилася заява, що експорт світових марок до росії зупинено, а місцевих французьких — перебуває у процесі завершення.

Спочатку, коли почалося повномасштабне вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, Pernod Ricard серед інших численних міжнародних компаній пішла з російського ринку.

Але у вересні вона повернулася, як стверджували активісти Ukraine Solidarity Project.

У квітні Pernod Ricard погодилася перестати експортувати до росії Absolut, коли політики та ресторани у Швеції закликали бойкотувати цей бренд. Але на інші напої компанії тоді це не поширилося, що викликало незадоволення активістів.