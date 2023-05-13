Під час обстрілу Луганська поранили депутата Держдуми рф

https://racurs.ua/ua/n182975-pid-chas-obstrilu-luganska-poranyly-deputata-derjdumy-rf.html

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У Луганську під час обстрілу 12 травня поранення отримав депутат Держдуми рф.

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Йдеться про представника фракції путіна «Єдина Росія» Віктор Водолацький, повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на заяву представників так званого утворення лнр — луганска народна республіка.

Водолацький обіймає посаду першого заступника голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв’язків зі співвітчизниками. Він послідовно підтримує вторгнення військ рф в Україну і перебуває у списках санкцій ЄС, США, Великої Британії та ряду інших країн.

12 травня окупанти святкували у Луганську так званий «день республіки». В урочистих заходах брав участь, зокрема, Водолацький. Як стверджують пропагандисти, у цей час українські військові завдали два ракетних удари по промисловому об'єкту міста, де перебувала делегація.

Коли саме був поранений Водолацький — незрозуміло. Увечері 12 травня він давав коментар на фоні будівлі підприємства, по якій було завдано удару. З ним було все гаразд. При цьому за спиною депутата було чути звуки детонації.

Згодом він дав коментар окупаційному луганському телебаченню із пластирем на лобі та слідами поранення.

Коли саме був поранений Водолацький — незрозуміло. Сьогодні ввечері він давав коментар на фоні будівлі підприємства, по якій було завдано удару. З ним було все гаразд. При цьому за спиною депутата було чути звуки детонації pic.twitter.com/bQw0CKShdZ — Новини Донбасу (@novostidnua) May 12, 2023

У коментарі російському пропагандисту Водолацький розповів, що отримав поранення, коли нібито рятував людей. За його словами, на нього впала цегла, яка пошкодила йому «обличчя, руки, ноги».Коли саме був поранений Водолацький — незрозуміло.

Також під час обстрілу нібито постраждали шестеро дітей. Як оголосив голова так званої лнр Леонід Пасічник, чотирьом постраждалим неповнолітнім допомогу надали на місці, ще двох підлітків із пораненнями середнього ступеня тяжкості доставлено до лікарні.