росіяни перекинули на Донбас сотні в’язнів. Фото:

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Підрозділи армії російської федерації ворог знову поповнюватиме за рахунок російських в’язнів.

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У тимчасово окупованому Роговому Луганської області зафіксовано прибуття близько 200 «зеків» із росії. Їх розмістили в одному з польових таборів, там вони пройдуть чотиритижневий курс загальновійськової підготовки. До кінця травня сюди прибудуть ще до 250 засуджених. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також зазначається, що в районі Можняківки Луганської області окупанти організували підготовку до 800 новоприбулих російських в’язнів.

Крім того, на територію полігону для військової підготовки в районі Новопетрівки Запорізької області ворог перекинув близько 400 найманців зі складу російських в’язнів. Вони були завербовані приватною військовою компанією «Вагнер». Підготовка цих «зеків» триватиме декілька тижнів.

Нагадаємо, видання The Moscow Times повідомляло, що приватна військова компанія «Вагнера» набирає у свої лави психічнохворих. в одній із груп цієї ПВК у соцмережах розмістили оголошення про те, що тепер для вступу на службу до «вагнеру» не потрібні довідки від психіатра та нарколога, а також флюрограма.