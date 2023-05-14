рф вивела у Чорне море чотири ракетоносії. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n183015-rf-vyvela-u-chorne-more-chotyry-raketonosiyi-yakyy-zagalnyy-zalp.html

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Країна-агресор російська федерація вивела у Чорне море ракетоносії.

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Станом на сьогодні, 14 травня, на бойовому чергуванні перебувають 10 ворожих кораблів. Серед них чотири ракетоносії, один із них — підводний. Максимальний залп ворожих кораблів може становити 25 крилатих ракет типу «Калібр». Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Військові зазначили, що частину ракет ворог випустив під час нічної ракетної атаки. Саме тому зараз рівень ракетної загрози залишається високим.

Українців закликали не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу, бути зосередженими та відповідальними.

Нагадаємо, в ніч на 14 травня російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами Shahed-136/131, ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі та крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс. Оборонці зуміли знищити 25 БПЛА та три крилаті ракети.

Тернопіль був атакований ворогом двічі. Уламки ракет влучили в складські приміщення, що призвело до пожежі. Двоє людей дістали поранення. Також були пошкоджені цивільні будівлі та автомобілі.

А в Харкові був пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури, будівля гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок.