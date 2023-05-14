П’ятеро осіб підірвалися на російській вибухівці на Херсонщині. Фото:

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Ракурс

Вибух російського снаряда у Херсонській області призвів до загибелі п’яти осіб.

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Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади. Попередньо відомо, що вибухнув нездетонований снаряд, який залишили окупанти. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому — 68. Про це 14 травня Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Тим часом у ДСНС попереджають, що нерозірвані снаряди можуть бути в покинутих будинках, просто неба, на полях, у лісах, на узбіччях доріг, дитячих майданчиках.

У разі виявлення небезпечного або підозрілого предмета не варто його торкатися, а треба відійти принаймні на 100 м. Місце знахідки треба позначити палицею, одягом, камінням тощо. Людей, які знаходяться поруч, треба попередити про небезпеку та зателефонувати за телефонами 101 та 102.

На веб-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій можна знайти, який вигляд мають найпоширеніші вибухонебезпечні предмети, залишені росіянами в Україні.

Нагадаємо, 6 травня на полі неподалік села Затишшя Харківського району 43-річний чоловік отримав травми внаслідок наїзду трактором на протитанкову міну.