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Фірташу оголосили підозру у справі про крадіжку 18 мільярдів
Фірташу оголосили підозру у справі про крадіжку 18 мільярдівhttps://racurs.ua/ua/n183048-firtashu-ogolosyly-pidozru-u-spravi-pro-kradijku-18-milyardiv.htmlРакурс
СБУ та БЕБ оголосили підозру олігарху Дмитру Фірташу. Про це повідомляє УП.
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Підконтрольні Фірташу структури купували паливо у його ж компанії, але отримували 30% від обсягів. Штучний дефіцит покривався за рахунок державного газу — гроші осідали у кишенях олігарха. Попередньо, за сім років це завдало збитків бюджету країни на 18 млрд гривень.
Видання пише, що СБУ та Бюро економічної безпеки (БЕБ) сьогодні вручають підозри Фірташу та восьми топ-менеджерам його компаній. Зранку проходять обшуки у керівників фірм олігарха («РГК», «Йє енергія») та облгазів.
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