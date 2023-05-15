Під час голосування за закриття Європейського офісу ВООЗ, фото: Віктор Ляшко

https://racurs.ua/ua/n183064-ievropeyskyy-ofis-vooz-u-moskvi-zakryut-lyashko.html

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Європейський офіс ВООЗ із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями у москві буде закритий. Його функції буде перенесено до Копенгагена.

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За відповідне рішення сьогодні, 15 травня, проголосувала абсолютна більшість держав-членів під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Ми ініціювали цей процес ще у травні минулого року, — зазначив Ляшко. — Хочу подякувати партнерам за політичну і фінансову підтримку. Окрема подяка урядам країн, які підтвердили свої фінансові внески, завдяки чому було досягнуто повного фінансування офісу в Копенгагені на два наступні роки.

Ляшко наголосив, що це рішення демонструє єдине бачення європейського регіону, за ним стоїть тверда позиція кожної з країн, якому передували палкі дискусії.

Сьогодні росія вкотре продемонструвала своє справжнє обличчя, намагаючись затягувати процес через маніпуляції та коаліції із залежними від нею країнами. Однак, результат це не змінило. Жодні маніпуляції не пройдуть, — наголошує міністр.

За словами Ляшка, закриття офісу в москві стало першим успішним прикладом виходу представництва міжнародної організації з рф.