Емманюель Макрон, фото: Emmanuel Macron

https://racurs.ua/ua/n183073-franciya-gotova-pidgotuvaty-ukrayinskyh-pilotiv-makron.html

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Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність цієї країни здійснювати підготовку українських пілотів.

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Про це сьогодні, 15 травня, повідомляє видання Le Figaro.

Навчання може розпочатися вже зараз, — зазначив Макрон, зауваживши, що Франція може робити це з іншими «європейськими країнами, які готові». — Я вважаю, що ведуться обговорення з американцями.

Він зазначив, що «на цей момент» виключає постачання Францією літаків Україні. За його словами позиція Франції в цьому питанні не змінилися:

Ми не ведемо війну з росією, ми допомагаємо Україні протистояти російському нападнику. Це означає, що ми не постачаємо зброю, яка дозволила б досягти російської території або напасти на росію. Ми також не послаблюємо здатність Франції до оборони.

Водночас Макрон повідомив, що, на додаток до гармат «Цезар», танків AMX-10 RC і навчання військових, Франція надасть «інше обладнання, інші боєприпаси, інші ракети, які мають дальність, що дозволяє Україні чинити опір і здійснювати контрнаступ».

Ні, я не говорив про літаки, я говорив про ракети і про навчання, — зауважив він. — На цей момент ми починаємо навчання.

Макрон також зазначив, що вирішено створити на сході країни пункти для підготовки українських військових, які відповідатимуть за ведення контрнаступу, оборону та здійснюватимуть ремонт техніки й озброєння.

Джерело: Le Figaro