Угорщина блокує 500 млн євро з фонду, що фінансує зброю для України — ANSA

https://racurs.ua/ua/n183080-ugorschyna-blokuie-500-mln-ievro-z-fondu-scho-finansuie-zbrou-dlya-ukrayiny-ansa.html

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Угорщина блокує виплату восьмого траншу коштів з Європейського фонду миру в розмірі 500 млн євро на озброєння, яке держави-члени Європейського Союзу передають Україні.

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Про це повідомляє агентство ANSA з посиланням на поінформоване джерело.

Транш у розмірі 500 млн євро мав бути виділений наступного понеділка, 22 травня, але Будапешт заблокував рішення, нібито зажадавши «гарантій», що Європейський фонд миру не буде використовуватися у майбутньому виключно для допомоги Україні.

Європейський фонд миру — це позабюджетний інструмент загальним обсягом майже вісім мільярдів євро. Завдяки цьому фонду ЄС підтримує Збройні сили України в рамках семи послідовних пакетів підтримки, а також багато інших країн, таких як: Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Йорданія, Боснія і Герцеговина, Ліван і Мавританія.

На початку лютого Рада ЄС затвердила останній на сьогодні сьомий транш військової допомоги для України за кошти з фонду, а також виділення коштів на роботу тренувальної місії ЄС для українських військових.

Окрім цього, на початку травня Рада ЄС погодила виділення мільярда євро з вказаного фонду в межах своєї ініціативи із забезпечення Києва артилерійськими боєприпасами.