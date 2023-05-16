Росіяни у США в обхід санкцій продавали запчастини Boeing і Airbus для рф – NYT

https://racurs.ua/ua/n183081-rosiyany-u-ssha-v-obhid-sankciy-prodavaly-zapchastyny-boeing-i-airbus-dlya-rf-nyt.html

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Авіаційні деталі виробництва американської компанії Boeing та французької Airbus потрапляли до російських компаній, попри накладені санкції проти авіагалузі рф. У США затримали двох росіян через порушення експортного контролю — вони в обхід санкцій продавали запчастини для російської авіації.

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Про це йдеться у матеріалі The New York Times за результатами аналізу даних російської митниці.

Тисячі партій авіаційних деталей торік успішно потрапили до росії. Зокрема — продукції виробництва Boeing, Airbus та інших компаній. Отримувачами були російські підсанкційні авіакомпанії «Росія», «Аерофлот», «Уральські авіалінії», S7 Airlines, «Ютейр» і «Авіакомпанія «Победа».

The New York Times пише про понад 5 тис. окремих поставок авіаційних деталей на територію рф впродовж восьми місяців 2022 року: від простих гвинтів до стартера авіаційного двигуна від американської оборонної компанії Honeywell вартістю 290 тис. дол.

Загалом за вісім місяців до росії відправили авіадеталей виробництва США на суму 14,4 млн дол.

Ці поставки стали можливими завдяки нелегальним мережам компаній, які виникли для того, щоб обійти обмеження через низку підставних покупців, часто на Близькому Сході та в Азії. Більшість товарів були доставлені через такі країни, як Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, Китай і Мальдіви. Але кілька партій були відправлені безпосередньо зі США або Європи.

Нагадаємо, російський імпорт літаків та авіаційних запчастин впав з 3,45 млрд дол. на рік до повномасштабного вторгнення в Україну до близько 286 млн дол. Китай став провідним експортером в рф деталей для літаків, космічних кораблів і безпілотників. За ним слідує Індія.

Наразі авіакомпанії рф виживають завдяки поставкам запчастин в обхід санкцій і «канібалізму» сотень іноземних літаків, які застрягли в рф після початку повномасштабної війни.