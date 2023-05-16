ФСБ вербує бойовиків ІДІЛ, щоб відправити їх “агентами” в Україну – росЗМІ

https://racurs.ua/ua/n183088-fsb-verbuie-boyovykiv-idil-schob-vidpravyty-yih-agentamy-v-ukrayinu-roszmi.html

Ракурс

ФСБ вербує колишніх бойовиків терористичної організації «Ісламська держава» і намагається інтегрувати їх як «агентів» в українські батальйони. Про це йдеться у розслідуванні російського видання Meduza.

.

РосЗМІ описують історію терориста ІДІЛ Бауржан Култанова, який «розчарувався» в бойовиках і в 2014 році втік до Туреччини, де попросив політичного притулку ООН. Коли там дізналися про його терористичне минуле, Култанова затримали. У 2015 році його повернули зі Стамбулу до рф і відвезли в Астрахань. За бойовиком в аеропорт особисто приїхав капітан ФСБ Олександр Гущин, який вів його кримінальну справу.

У першу ж добу Култанов підписав зізнання, і один зі слідчих ФСБ, які працювали у справі, Олександр Писарєв — поставився до бойовика несподівано м’яко. Култанову дали чотири роки і чотири місяці ув’язнення. Напередодні вироку йому запропонували співпрацювати з ФСБ, пообіцявши «термін по мінімалці» й роботу агента.

Култанов каже, що співпраця почалася ще у колонії. Йшлося про лжесвідчення і виступи по ТБ за наказом ФСБ. Найчастіше оперативники показували Култанову фотографії незнайомих йому людей, у яких він мав «впізнати» бойовиків.

У 2018 році, незадовго до звільнення Култанова з колонії, його відвезли в будівлю ФСБ і дали на підпис договір про співпрацю зі спецслужбою.

Перше відрядження його мали бути в Україну. Зі слів Кулатова, росія зацікавлена в тому, щоб по всій Україні у неї були агенти. У 2019 році Култанова почали готувати до впровадження в «чеченські угруповання і татарські батальйони, які хочуть воювати за ЗСУ».

ФСБ хотіла знати «повну інформацію» про постачання та особовий склад з'єднань.

Над легендою прикриття у спецслужбі «вирішили не морочитися». У ФСБ порадили йому сказати правду, що він терорист, мусульманин, сидів у рф. Із бесід із новим куратором Култанов дізнався, що спецслужбу цікавить Іса Акаєв — командир ісламського добровольчого батальйону «Крим», що воює з рф з 2014 року і зібраний із кримських татар, чеченців і кабардинців. Оперативники натякали Култанову, що у них багато подібних «агентів», яких направлятимуть в Україну.

У 2021 році плани ФСБ на Култанова змінилися і його відправили в Туреччину «у середовище російських емігрантів». Його «тренувала» група, яка спеціально прилетіла з москви.

25 березня 2022 року Култанов вилетів до Туреччини — і відтоді перебував на постійному зв’язку з новим куратором Култанова з ФСБ. Йому доручили дізнатися, «хто що готує проти росії», і збирати будь-які відомості, пов’язані з Україною.

Серед інших завдань його попросили знайти покупця на «фальшиві долари, підроблені документи, паспорти, печатки» і дізнатися «щодо переказу криптовалюти».

Із спілкування з ФСБшниками Култанов зрозумів, що на території іноземних країн ті займаються замовними вбивствами. Так, один оперативник двічі доручав йому замовлення на вбивство людей: «Це була частина його бізнесу».