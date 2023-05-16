Буданов розповів, через кого Україна комунікувала з лукашенком після 24 лютого

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Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україна комунікувала з білоруссю й олександром лукашенком через народного депутата Євгена Шевченка.

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Контакти вели, щоб не допустити втягування білорусі у війну і повторного заходу військ рф з її території.

Ми користуємось можливостями його комунікації, його зв’язками. Ніколи цього не приховували. І він ефективний у цьому процесі. Шевченко досить давно допомагає, — сказав Буданов.

Про службу у розвідці раніше говорив і сам Шевченко.

У липні 2022 року раніше виключений зі «Слуги народу» нардеп прийшов до Ради у військовій формі та сказав, що служить у розвідці. Колеги з ним посварилися, заявивши, що не потрібно в залі Ради хизуватися військовою формою, а такий нардеп як Шевченко не має морального права одягати піксель ЗСУ. Після цього Шевченко залишив залу, нібито пішов переодягатися, але до зали не повернувся.

Нагадаємо, що до 24 лютого 2022 року Шевченко був вже позафракційним нардепом. Він потрапив до парламенту від партії «Слуга народу».

Шевченко — послідовний прихильник лукашенка. 17 серпня 2020 року Шевченко закликав білорусів «пробачити» лукашенку його «гріхи та злочини».

20 квітня 2021 року він поїхав на зустріч до білоруського самопроголошеного президента лукашенка. Згодом заступник глави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що поїздка була власною ініціативою Євгена, а представники партії вимагатимуть пояснень. У Мінську Шевченко заявляв, що третина українців хочуть бачити своїм президентом лукашенка.

23 травня, коли у білорусі примусово посадили літак «Ryanair» і затримали опозиціонера Рамана Протасевіча, Шевченко похвалив лукашенка.

24 травня фракція «Слуга народу» заявила про виключення Шевченка зі свого складу.