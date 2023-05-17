Спецпредставник Китаю зустрівся з Дмитром Кулебою. Фото: МЗС

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Ракурс

Спецпредставник уряду Китаю Лі Хуей прибув до Києва в рамках робочого візиту.

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У середу, 17 травня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі спецпредставником уряду КНР. Були обговорені актуальні питання взаємодії України та Китаю на двосторонньому рівні, в рамках міжнародних організацій, а також шляхи припинення російської агресії. Про це повідомила прес-служба МЗС України.

Кулеба проінформував китайського спецпредставника щодо принципів відновлення стійкого та справедливого миру. Ці принципи полягатимуть у повазі до суверенітету та територіальної цілісності України.

Також головний дипломат України наголосив, що Київ не сприймає жодних пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування війни з росією.

Крім того, очільник МЗС відзначив важливість участі КНР у реалізації української формули миру, Чорноморської зернової ініціативи, гарантуванні ядерної безпеки та інших важливих міжнародних зусиллях.

Сторони окремо обговорили довгострокову перспективу розвитку двосторонніх відносин між Україною та Китаєм і домовилися нарощувати діалог з ключових питань двостороннього та міжнародного порядку денного, — додали в міністерстві.

Нагадаємо, в КНР заявляли, що спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей, починаючи з 15 травня, відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та росію для обговорення повномасштабної війни країни-агресора рф проти України й мирного врегулювання.