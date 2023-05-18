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Х-101/Х-555, «Калібри», «Іскандери» і "шахеди" - що збивали над Україною цієї ночі

Х-101/Х-555, «Калібри», «Іскандери» і «шахеди» — що збивали над Україною цієї ночі

18 тра 2023, 09:17
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29 ракет з 30 було знищили ППО України під час чергової атаки рф на Україну.


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Про це 18 травня повідомили в Повітряних силах та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Московити запустили з різних напрямків 22 крилаті ракети Х-101/Х-555, шість крилатих ракет «Калібр», а також дві крилаті ракети «Іскандер-К». Крім цього, збито два дрони Shahed-136/131 та два розвідувальних безпілотники.

З літаків стратегічної авіації був пуск двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. З кораблів у Чорному морі — шести крилатих ракет «Калібр». А також дві крилаті ракети «Іскандер-К» із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів, — повідомили в Повітряних силах.

При цьому місцева влада повідомляла про два влучання: в Одесі та на Хмельниччині. На Кіровоградщині сили ППО знищили крилату ракету та безпілотник.

Бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено три будинки.

Уламки збитого безпілотника влучили в один з об'єктів. Впродовж кількох годин рятувальні підрозділи гасили пожежу. Евакуйовано мешканців навколишніх дворів. Обійшлося без постраждалих.

Джерело: Ракурс


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