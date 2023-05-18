Російська ракета “Калібр” впала в окупованому Криму

https://racurs.ua/ua/n183158-rosiyska-raketa-kalibr-vpala-v-okupovanomu-krymu.html

Ракурс

Російська ракета «Калібр» впала в окупованому Криму.

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Про це повідомляє Telegram-канал Astra. За даними цього медіа, ракету виявили в районі села Вулканівка Ленінського району тимчасово окупованого Криму.

Заявляється, що російську крилату ракету «Калібр» 17 травня о 6.30 ранку знайшов у лісі пастух.

Медіа зазначає, що після повідомлення про ракету на місце виїхали фахівці, які дійшли висновку, що це справді «Калібр». Така ракета перебуває на озброєнні російського військового флоту. Однак наразі жодних фото ракети не оприлюднено.

Судячи з повідомлення, невідомо, коли саме ця ракета впала на території Криму і скільки часу вона пролежала серед лісу перед тим, як її виявили.

Ракету «Калібр» російські окупати з лютого 2022 року застосовують для обстрілів території України. У травні з акваторії Чорного моря цей вид зброї росія також активно використовує для острілів України.

Раніше російські ракети також падали, в тому числі на території рф, або на тимчасово окупованій території через технічні несправності.

Наприкінці грудня 2022 року у Волгоградській області рф впала несправна російська крилата ракета.

Ще раніше того ж місяця одна з російських крилатих ракет Х-101 авіаційного базування також впала у Волгоградської області.