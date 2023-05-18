Колії втомилися возити зброю - ГУР про вибух на залізниці в Криму

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Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов прокоментував вибух на залізниці в окупованому Криму.

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Він в ефірі телемарафону заявив, що по підірваних коліях перевозили зброю, боєприпаси та техніку, тому «цілком природно, що ці колії не витримали, стомилися і тепер деякий час не функціонуватимуть».

За словами Юсова, нормальна інфраструктура на півострові запрацює після його деокупації.

Нагадаємо, що уранці 18 травня російські пабліки написали про аварію на залізниці в окупованому Криму. Вони опублікували фото і відео вантажного потяга, частина вагонів якого внаслідок вибуху зійшла з колій між Севастополем та Сімферополем.

Унаслідок інциденту в Криму місцева окупаційна «влада» заявила про припинення руху поїздів на перегоні Сімферополь — Севастополь. Конкретні причини аварії вона не назвала, однак, за версією російських пабліків, стався підрив.