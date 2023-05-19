Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n183191-vtraty-okupantiv-za-dobu-ta-ostanni-novyny-z-frontu-povidomyv-genshtab.html

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Великі втрати російської федерації у війні з Україною змушують окупантів все більше використовувати цивільні медичні на тимчасово захоплених територіях у власних цілях.

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Зокрема, у тимчасово окупованому Луганську, загарбники перетворили залізничну лікарню на військовий шпиталь, де лікують поранених військовослужбовців російської федерації та найманців з приватної-військової компанії «Вагнер». Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 19 травня.

Також там повідомили про нові втрати ворога. Вчора, 18 травня, літаки, гелікоптери та безпілотники Повітряних сил завдали сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

А підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, сім станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.

Основні бойові дії й надалі тривають саме на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу на цих ділянках фронту відбулось 29 бойових зіткнень. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Також в Генштабі повідомили, що вчора були ліквідовані 600 російських загарбників, а з початку повномасштабного вторгнення рф втратила вже 201 тис. 760 солдатів, офіцерів та найманців.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 травня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 201 тис. 760 (+660) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 777 (+4) од,

бойових броньованих машин — 7 тис. 377 (+4) од,

артилерійських систем — 3 тис. 210 (+12) од,

РСЗВ — 564 (+1) од,

засоби ППО — 319 (+1) од,

літаків — 308 (+0) од,

гелікоптерів — 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 769 (+10),

крилаті ракети — 1 тис. 11 (+21),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 83 (+10) од,

спеціальна техніка — 419 (+1).

Нагадаємо, за 17 травня на Бахмутському напрямку окупанти втратили 130 бійців загиблими, 145 пораненими, четверо потрапили до полону. А ЗСУ на цій ділянці просунулися на відстань ще до 1 тис. 700 м.