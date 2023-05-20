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Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

20 тра 2023, 11:37
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У Чорному морі станом на 10.30 сьогоднішнього дня, 20 травня, перебувають три ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи ворожих кораблів, з них один носій «калібрів», загальний залп якого становить до чотирьох ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 39 суден, з них 13 продовжили рух з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 16 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС – агресія росії

Джерело: Ракурс


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