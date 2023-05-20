Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС – агресія росії

Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n183231-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

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У Чорному морі станом на 10.30 сьогоднішнього дня, 20 травня, перебувають три ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи ворожих кораблів, з них один носій «калібрів», загальний залп якого становить до чотирьох ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 39 суден, з них 13 продовжили рух з протоки Босфор;

до Чорного моря — 16 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.