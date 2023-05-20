Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС – агресія росії

Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n183231-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 10.30 сьогоднішнього дня, 20 травня, перебувають три ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи ворожих кораблів, з них один носій «калібрів», загальний залп якого становить до чотирьох ракет.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 39 суден, з них 13 продовжили рух з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 16 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.