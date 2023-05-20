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У Грузії спалахнули сутички через доньку Лаврова
У Грузії спалахнули сутички через доньку Лаврова (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183240-u-gruziyi-spalahnuly-sutychky-cherez-donku-lavrova-video.htmlРакурс
Катерина Вінокурова, донька огидного російського міністра-Ріббентропа сергія лаврова, приїхала на весілля до родича у Грузію. Протестувальники вимагають, щоб громадяни росії покинути країну. Два роки тому вони змусили піти Владіміра Познера.
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За даними грузинських ЗМІ, весілля брата чоловіка Єкатєріни Винокурової (Лаврової) відбудеться у готелі Kvareli Lake Resort у місті Кахеті.
Із самого ранку біля готелю почали збиратися грузинські активісти, не згодні з візитами до країни родичів топ-посадовців країни-агресорки.
Згодом між ними і правоохоронцями сталися сутички. Поліція почала бити журналістів та відбирати мобільні телефони.
До готелю відправили загони спецпризначення. У МВС підтвердили затримання 16 осіб. Учасники акції стверджують, що поліція забирає у них мобільні телефони із записами, на яких через готель проїжджає кортеж гостей з росії.
Мітингувальники вимагають від громадян росії негайно залишити територію готелю.
За інформацією ЗМІ, сьогодні в комплексі Kvareli Lake Resort відсвяткують весілля брата чоловіка Катерини Вінокуравої (Лаурової). Брат російського бізнесмена Олександра Вінокурова, який є зятем глави МЗС РФ, раніше зустрічався зі своєю обраницею в Тбілісі.
У готелі спочатку заперечували, що там зупинялися члени сім’ї глави МЗС РФ, але потім перестали відповідати на запитання журналістів.
Це не перший випадок, коли відомих людей з росії висилають з Грузії. Два роки тому журналіст з Москви Володимир Познер, який летів на святкування свого дня народження, був змушений залишити Тбілісі на тлі протестів.
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