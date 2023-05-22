У Повітряних силах заявили про брак засобів для збиття російської балістики

ЗРК Patriot. Фото:

https://racurs.ua/ua/n183294-u-povitryanyh-sylah-zayavyly-pro-brak-zasobiv-dlya-zbyttya-rosiyskoyi-balistyky.html

Ракурс

Збройні сили України мають недостатню кількість засобів для ураження балістичних ракет ворога для захисту всіх міст та об'єктів критичної інфраструктури.

.

Українські військові вже мають ЗРК Patriot на бойовому чергуванні. Але цього вкрай недостатньо, щоб перекрити всі необхідні нам напрямки, усі великі міста та усі важливі об'єкти критичної інфраструктури. А вночі, 22 травня, ворог цілив саме по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури в Дніпрі. Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Україна має потребу в засобах проти балістики, які працюють на прикладі Київщині. Бо саме за допомогою «Петріота» були знищені шість ракет «Кинджал» та 10 балістичних ракет під час атаки на столицю.

Тому в Повітряних силах на системи SAMP/T, які «можливо вже скоро будуть на бойовому чергуванні в Україні». Також військові вкотре наголосили на важливості отримати західні винищувачі F-16.

Нагадаємо, російська федерація вночі 22 травня випустила зі стратегічних бомбардувальників Ту-22м3 та Ту-95мс ракети Х-101/Х-555 та Х-22 з Каспійського та Азовського морів й з Курської області. З окупованого Криму та частини Запоріжжя ворог атакував ЗРК с-300, а ударні дрони типу «Шахед» були запущені з південного та північного напрямків.

Загалом ворог випустив 16 ракет різних типів та 20 ударних дронів, але ППО України знищили чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 «Шахедів» та БПЛА-камікадзе.